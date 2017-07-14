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12:55
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Водитель Петербурга
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14.07.2017 13:59

Ремонт закроет дороги, связывающие центр Петербурга с севером

Ремонт дорог на Петроградской стороне может сильно осложнить жизнь петербургским автомобилистам. С 15 июля вступают в силу новые ограничения движения – на Пионерской улице и набережной Адмирала Лазарева.

Небольшие участки дорог являются транзитными для многих горожан. Ими пользуются при проезде из центра Петербурга в северные районы (Приморский, Выборгский и Курортный).

Работы будут проводить поэтапно. Последние ограничения должны быть сняты к 4 августа.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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