СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»

Руководство немецкого концерна Siemens рассматривает вопрос о выходе из компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), созданной совместно с «Силовыми машинами». Новости об этом появились в немецких СМИ 14 июля на фоне задержания гендиректора «Силмаша» и скандала вокруг поставок предположительно сименсовских турбин в Крым.

О том, что в Siemens создана специальная группа для обсуждения возможного выхода из совместного предприятия, пишет Wirtschafts Woche. wiwo.de По информации издания, Siemens также могут продать принадлежащие им 45,7% акций московской компании «Интеравтоматика». В «Силовых машинах» это информацию комментировать не стали.

Ранее как минимум две турбины производства ООО «Сименс технологии газовых турбин» были поставлены в Крым, несмотря на действующие с 2015 года санкции ЕС в отношении республики. По сообщению немецкой стороны, оборудование предназначалось для Краснодарского края. Wirtschafts Woche пишет, что «Интеравтоматика» преобразовала турбины так, чтобы они больше не считались европейской продукцией.

Поставками занимался «Технопромэкспорт» (ТПЭ), один из акционеров «Интеравтоматики». 11 июля концерн Siemens подал в арбитражный суд Москвы на него и на СТГТ. Последнюю включили в иск в информационных целях, все претензии немецкая компания адресует ТПЭ. Иск оставили без движения до 21 августа.

Напомним, накануне стало известно о задержании гендиректора ПАО «Силовые машины» Романа Филиппова. Его допросили в рамках следственных мероприятий по делу о разглашении гостайны и отпустили под подписку о невыезде.