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14.07.2017 13:42

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых.

Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6.5). Привлеченное финансирование будет направлено на покупку кормов для рыб.

«Благодаря росту спроса на рыбную продукцию мы увеличиваем объемы производства. Сейчас рыба находится в рыбоводных садках, а уже к осени начнутся отгрузки на рынки Санкт-Петербурга и Москвы, – комментирует финансовый директор рыбного хозяйства Павел Иванов. – Поручительство Корпорации позволило снизить стоимость кредитных средств, что очень важно, учитывая сезонность нашего бизнеса».

Форелевое хозяйство ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» расположено в акватории залива Лехмалахти Ладожского озера. Предприятие специализируется на выращивании радужной форели, сиговых и осетровых рыб. Компания также перерабатывает рыбу и поставляет на рынок соленую икру форели, рыбу горячего и холодного копчения.

По состоянию на 10 июля 2017 года Корпорация МСП предоставила субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области гарантий и поручительств на сумму свыше 1.6 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты банков объемом почти 2.7 млрд рублей.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

 


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Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
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14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
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Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
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