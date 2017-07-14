Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.

Образовательный центр Advance, специализирующийся в области разработки и внедрения технологий работы с информацией, завершил инновационный образовательный курс «Учись учиться». Программа курса представляла собой три обучающих ступени для школьников, направленные на улучшение памяти, развитие логики и освоение школьной программы. Основной целью курса стало повышение эффективности самостоятельного обучения. Юные участники курса, добившиеся по итогам прохождения всех программ высоких результатов, получили специальные призы от партнера образовательного центра Advance – сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ. Всем выпускникам курса цифровой ритейлер предоставил персональные купоны-скидки на совершение покупок с собственной сети.

«КЕЙ всегда разделял научные и образовательные ценности, как в плане своей социальной активности, так в области формирования ассортимента: помимо компьютерной и оргтехники для школьников и студентов в сети доступен широкий выбор развивающих игрушек, конструкторов, электронных книг, канцелярии и обучающих программ, в том числе в формате электронных ключей, которые можно приобрести не выходя из дома», – отмечает директор по маркетингу сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ Анна Морозова.

Поддержка культурных и образовательных проектов – одной из приоритетных направлений социальной политики КЕЙ. Ранее компания выступила инициатором и организатором конкурса для школьников Гатчины, приуроченного к Международному дню защиты информации, генеральным партнером научно-познавательной премии «Большой УМ». В 2015 году КЕЙ стал спонсором V юбилейной конференции «Дни интернета в Карелии». 2016 год был отмечен партнерством ритейлера с международным форумом-конкурсом искусств «Global Art Forum».