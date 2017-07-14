Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Российский модельер Валентин Юдашкин прокомментировал новую форму футбольных клубов «Зенит» и «Спартак».

«У спартаковской формы дизайн вообще отсутствует. На первый взгляд — самодеятельность какая-то. Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе забыть. Такое ощущение, что в этих майках будет играть ФК «Лукойл», а не «Спартак». Эмблему клуба, считаю, нужно вынести на первый план, как-то ее увеличить. Придешь так на стадион и не поймешь, кто там, какая команда играет», – отметил модельер.

«У «Зенита» футболисты в новой форме выглядят, как космонавты, конечно. Праздничные такие. Сама форма — ожидание победы. Надежда на то, что «Зенит» скоро выиграет что-то большое. Чувствуется общий позитив. Самое позитивное, что дизайн сохранил собственное «я». И будет здорово смотреться как на стадионе, так и на экране. Остались и традиционные цвета, которые всегда, в принципе, выглядели свежо», – цитирует Юдашкина «Матч ТВ».

Напомним, футбольный клуб «Зенит» 12 июля представил новую игровую форму на сезон-2017/18. Резервный комплект удивил фиолетовым цветом с вкраплениями золотых оттенков. Стандартный выполнен в традиционной сине-бело-голубой цветовой гамме.