Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства гибели членов экипажа мурманского рыболовного траулера «Капитан Сулимов», который следовал в Норвежское море. По предварительной информации, четыре человека отравились угарным газом.

Как сообщает 14 июля Северо-Западная транспортная прокуратура, ЧП на судне, принадлежащем крупной рыболовецкой компании «Робинзон», произошло накануне. По предварительной информации, в 11:20 моряки заметили сильный дым в помещении рыбомучной установки. Экипаж, по всей видимости, испугался пожара, и проверять помещение отправились четверо. Защитные средства никто из них не использовал. Предполагается, что причиной гибели моряков стало отравление угарным газом.

Открытого огня в помещении не было, а задымление ликвидировали. В настоящее время траулер направляется в датский порт Торсхван (Фарерские острова). Там тела погибших осмотрят судмедэксперты и определят точную причину смерти.

Проверку ведёт Мурманская транспортная прокуратура.