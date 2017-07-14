На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие

Получено разрешение на реконструкцию двух пятиэтажных корпусов на территории Сестрорецкого курорта. Холдинг RBI, выбранный курортом в качестве партнера проекта, уже приступает к работам.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, по итогам реконструкции советские постройки должны превратиться в wellness-центр, у обитателей которого будет доступ ко всем благам Сестрорецкого курорта.

Проект реновации территории курорта на берегу Финского залива был анонсирован в конце прошлого года. Завершить планируют до 2020 года. К этому времени застройщик должен обновить около 50 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба компании 14 июля.

Помимо реконструкции домов 1960-х годов, которые сейчас находятся в предаварийном состоянии, RBI намерено воссоздать руины исторического Лесного корпуса. В перспективе у компании – восстановление зданий Морского корпуса и Курзала.

После получения разрешения на реконструкцию домов проект получил название «Русские сезоны». Часть помещений в реконструируемых корпусах (порядка 15%) останется в собственности санатория. В середине прошлого года заполнение номерного фонда «Сестрорецкого курорта» достигло рекордно низкого показателя в 50,4%. Проект комплексной реновации санатория призван повысить привлекательность курорта среди молодежной аудитории и представителей «среднего класса». Девелопер вложил в развитие коммерческой инициативы более 1,6 млрд рублей.