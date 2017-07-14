Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности

В Петербурге вынесен приговор бизнесмену Дмитрию Лугачеву за незаконную банковскую деятельность. Суд счел возможным отправить его и соучастников в колонию, что является редкостью для дел по обналичиванию денег.

Как стало известно «Фонтанке», 13 июля Смольнинский суд признал Лугачева виновным в том, что он за определенный процент предоставлял петербургским коммерсантам услугу перевода денежных средств через счета подставных фирм с последующим их обналичиванием. По информации Санкт-Петербургского горсуда, обвиняемые незаконно обналичили 1,4 млрн рублей.

Вопреки сложившейся гуманной судебной практике, Лугачев был отправлен в колонию на 2,5 года. Соучастники подпольного банкирства Хромов и Степанов получили по полтора года реального срока лишения свободы.

В июне 2017 года петербургский бизнесмен Петр Урванцев по той же статье 172 УК был приговорен Петроградским судом к условному сроку за вывод 5 млрд рублей из легального оборота. Еще один «обнальщик», Станислав Большаков, Кировским судом оставлен на свободе и оштрафован на 100 тысяч рублей за легализацию 242 млн рублей.