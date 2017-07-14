Еще
14:25 14.07.2017
Пришлите свою новость!
14:17
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
13:59
Ремонт закроет дороги, связывающие центр Петербурга с севером
13:56
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
13:52
СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»
13:39
Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив
13:37
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
13:33
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
13:24
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
13:17
В Петербурге закрыли еще один детский лагерь
13:13
Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками
13:12
Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля
12:59
«Ловца покемонов» Соколовского внесли в федеральный список террористов
12:57
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
12:55
На "Рандеву" в Юрмале соберется международный состав участников
12:52
Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами
12:51
Из Девяткино снова можно уехать на метро
12:40
Сотрудники, не посещающие диспансеризацию, будут обходиться работодателю дороже
12:36
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
12:32
Гендиректор «Силовых машин» вышел на работу после задержания сотрудниками ФСБ
12:25
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России
12:21
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
12:20
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
12:04
Из Ленобласти не уехать на метро из-за бесхозного предмета
11:51
Госдеп потребует биографию для выдачи визы в США
11:41
Долги менее 30 тысяч рублей не помешают уехать за границу с 1 октября
11:27
Рядом с автозаправкой в Ломоносове раскопали артснаряд
11:19
Пропавший в Выборге охранник найден мертвым в сгоревшей машине
11:10
Жителя квартиры на Энгельса разоружили на два уголовных дела
11:05
"Зелёная карта" в Финляндию подорожает с 15 июля
10:59
СК возбудил уголовное дело об артобстреле Донецка украинскими военными
10:47
На Невском проспекте будут тестировать на ВИЧ
10:45
Московская патриархия раскрыла секрет «красной коробки» в машине Путина на Валааме
10:19
В Петербурге сына актера из «Моей прекрасной няни» подозревают в обналичивании 178 млн
10:09
На ЗСД меняются тарифы
09:56
Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись на «Скандинавии»
09:52
Движение по фиолетовой ветке метро восстановлено
09:44
Мужчина пострадал при взрыве баллона в гаражах на юге Петербурга
09:36
Генконсульство Финляндии приглашает петербуржцев на званый ужин
09:32
Метро "Звенигородская" закрыто из-за падения женщины на рельсы
09:28
Подробности ЧП в аэропорту Сан-Франциско: до столкновения лайнеров оставалось 11 секунд
09:20
Петербурженка лишилась двух миллионов, покупая квартиру из воздуха
09:12
Семеро погибших при пожаре в ангаре в Колпино делали поребрики
09:01
Кадыров назвал странным приговор осужденным за убийство Немцова
08:53
Франция больше не настаивает на уходе Асада
08:45
Двое с аэрозолем оставили гендиректора петербургской фирмы без гаджетов и украшений
08:37
РФ предупредила о новых ракетных пусках у берегов Сирии
08:29
Мужчина попал в реанимацию после укуса змеи на севере Петербурга
08:21
Горевший на Шлиссельбургском трамвай тушили очевидцы и МЧС
08:13
В Турции задержали семью из РФ, пытавшуюся нелегально пробраться в Сирию
08:05
Помощник Трампа назвал условия возвращения Москве двух дипломатических дач
02:48
На фестивале «Петроджаз-2017» прозвучит эстонский психоделический джаз
02:32
100 из 25 тысяч: «Росфото» показывает лучшее из своей коллекции
02:21
В Петропавловской крепости покажут «Колумбово яйцо» Николы Теслы
02:07
Александринка устроит для петербуржцев путешествие в Антарктиду
01:44
В Яани Кирик станцует хор французских басков
01:30
В Петропавловской крепости покажут классику хорватской фотографии
01:13
85 актуальных музыкантов и художников из 15 стран соберутся на Gamma Festival
00:45
В Коневецком монастыре рядом с Путиным снова нашлась женщина
00:17
Трамп: Никогда не думал о том, чтобы снять санкции против России
13/07
Боец Расул Мирзаев попал в больницу после падения с велосипеда
13/07
Экс-заместитель министра Евгений Елин: Мне скучно, я ухожу
13/07
Мировые цены на нефть продолжили рост
13/07
Геннадий Орлов: Манчини убрал все булочки из меню игроков «Зенита»
13/07
Гендиректора «Силовых машин» отпустили под подписку о невыезде
13/07
В Выборге за лето отремонтируют дороги
13/07
На Украине похитили 100 млн гривен при строительстве стены на границе с Россией
13/07
С портала государственных услуг удалили вирусный код
13/07
Vertu прекращает производство смартфонов
13/07
Минэкономразвития покинул куратор госзакупок Евгений Елин
13/07
Трамп анонсировал второе перемирие в Сирии
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
14.07.2017 13:33
0 Комментариев

Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности

В Петербурге вынесен приговор бизнесмену Дмитрию Лугачеву за незаконную банковскую деятельность. Суд счел возможным отправить его и соучастников в колонию, что является редкостью для дел по обналичиванию денег.

Как стало известно «Фонтанке», 13 июля Смольнинский суд признал Лугачева виновным в том, что он за определенный процент предоставлял петербургским коммерсантам услугу перевода денежных средств через счета подставных фирм с последующим их обналичиванием. По информации Санкт-Петербургского горсуда, обвиняемые незаконно обналичили 1,4 млрн рублей.

Вопреки сложившейся гуманной судебной практике, Лугачев был отправлен в колонию на 2,5 года. Соучастники подпольного банкирства Хромов и Степанов получили по полтора года реального срока лишения свободы.

В июне 2017 года петербургский бизнесмен Петр Урванцев по той же статье 172 УК был приговорен Петроградским судом к условному сроку за вывод 5 млрд рублей из легального оборота. Еще один «обнальщик», Станислав Большаков, Кировским судом оставлен на свободе и оштрафован на 100 тысяч рублей за легализацию 242 млн рублей.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Tele2
06.07.2017 09:00

Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
Vertu прекращает производство смартфонов
В Петербурге банкротится «бетонное такси»
Четверть управляющей компании Пулково продали за 16 миллиардов
ФАС постарается снизить цены в кафе в аэропортах
Чиновники изменили документацию к торгам по наружной рекламе по требованию УФАС
Яндекс Uber alles
«Мостострой №6» вновь пытается вернуться
Как виргинские кролики покусились на Пулково
Непобедимый «китайский треугольник»
Минпромторг нашел слабое звено
Битва за "Юлмарт"
Как танки не доехали до Петербурга
Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Не хочешь грести – вставай на учет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками

Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Tele2
06.07.2017 09:00
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.