Борщевик добрался до Петербурга

Опасный для людей и животных сорняк расплодился в Приморском районе Петербурга. Местным чиновникам о плантации борщевика у Серафимовского кладбища сообщили журналисты.

Как рассказал «Фонтанке» читатель, он обнаружил борщевик 13 июля, когда шел на Серафимовское кладбище от Заусадебной улицы. Растение, являющееся контактным и дыхательным аллергеном, вызывающее сильнейшие ожоги, высеялось на площади около двух квадратных метров.

В администрации Приморского района удивились информации горожан, но оперативно отправили на место специалистов. Утром 14 июля чиновники рассказали нашему корреспонденту, что действительно, растение, заснятое читателем, – борщевик. Но вырос он на территории, за которую отвечает ОЖД, — рядом с кладбищем расположена железнодорожная ветка, ведущая к станции Новая Деревня.

Сейчас сотрудники администрации готовят обращение к перевозчику с просьбой очистить территорию от ядовитого растения. Чиновники уверяют, что поставили вопрос на контроль.

Борщевик – неродное растение для Северо-Западного региона. Его завезли в середине ХХ века в качестве корма для скота, чуть модернизировав под погодные условия с помощью селекции. Однако вскоре от его использования отказались. По одной из версий, из-за того, что молоко у коров становилось горьким, по другой — из-за внедрения другого корма. Однако к этому времени сорняк начал самостоятельно размножаться в регионе. И вскоре жители (в первую очередь, Ленобласти) ощутили на себе его пагубное воздействие. До сих пор дважды за лето федеральные власти проводят конкурсы на уничтожение борщевика вдоль федеральных трасс. Время от времени муниципалы области также зачищают появляющиеся во время цветения плантации. Тем не менее растение продолжает собирать жертвы . В июле в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли мужчину, который косил траву на заброшенном участке и получил ожоги от борщевика.