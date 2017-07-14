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14.07.2017 15:51

Борщевик добрался до Петербурга

Опасный для людей и животных сорняк расплодился в Приморском районе Петербурга. Местным чиновникам о плантации борщевика у Серафимовского кладбища сообщили журналисты.

Читатель "Фонтанки"

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Как рассказал «Фонтанке» читатель, он обнаружил борщевик 13 июля, когда шел на Серафимовское кладбище от Заусадебной улицы. Растение, являющееся контактным и дыхательным аллергеном, вызывающее сильнейшие ожоги, высеялось на площади около двух квадратных метров.

В администрации Приморского района удивились информации горожан, но оперативно отправили на место специалистов. Утром 14 июля чиновники рассказали нашему корреспонденту, что действительно, растение, заснятое читателем, – борщевик. Но вырос он на территории, за которую отвечает ОЖД, — рядом с  кладбищем расположена железнодорожная ветка, ведущая к станции Новая Деревня.

Сейчас сотрудники администрации готовят обращение к перевозчику с просьбой очистить территорию от ядовитого растения. Чиновники уверяют, что поставили вопрос на контроль.

Борщевик – неродное растение для Северо-Западного региона. Его завезли в середине ХХ века в качестве корма для скота, чуть модернизировав под погодные условия с помощью селекции. Однако вскоре от его использования отказались. По одной из версий, из-за того, что молоко у коров становилось горьким, по другой — из-за внедрения другого корма. Однако к этому времени сорняк начал самостоятельно размножаться в регионе. И вскоре жители (в первую очередь, Ленобласти) ощутили на себе его пагубное воздействие. До сих пор дважды за лето федеральные власти проводят конкурсы на уничтожение борщевика вдоль  федеральных трасс. Время от времени муниципалы области также зачищают появляющиеся во время цветения плантации. Тем не менее растение продолжает собирать жертвы . В июле в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли мужчину, который косил траву на заброшенном участке и получил ожоги от борщевика.


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Toshiba
14.07.2017 16:01
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Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
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Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
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