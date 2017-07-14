Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления

Суды, работая с материалами о киберпреступлениях, сталкиваются с системными проблемами. Мнение по этому вопросу высказала в ходе Международного финансового конгресса 14 июля заместитель председателя правления «Банка ВТБ», экс-замглавы МЭР Ольга Дергунова.

«Судебная система фундаментально не готова рассматривать цифровые доказательства ни в арбитражном, ни уголовном процессе», – сказала она. По ее словам, когда банк идет в суд с доказательствами в виде IP-адресов, его просят предоставить документ, заверенный подписью.

Даже если банки смогут выследить киберпреступников, они все равно будут оставаться безнаказанными, отметила Дергунова.

«Проблема в судебной системе и понимании этого вопроса юристами», – добавил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев.

При этом, по его словам, на уровне регулятора методология работы с электронными доказательствами подготовлена.

«Сейчас МВД рассматривает созданные на базе стандартов ЦБ рекомендации, как работать с электронными доказательствами», – сказал Сычев.