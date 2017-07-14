Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля
Две водные артерии Петербурга в ближайшие две недели перекроют шесть раз — только в утренние часы.
В дни репетиций и проведения главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге временно будут закрыты для движения судов участки реки Фонтанки (от Прачечного до Пантелеймоновского моста) и Зимней канавки (от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста).
Периоды закрытия участков водных путей:
15 июля (суббота) с 05:00 до 06:00;
18 июля (вторник) с 05:00 до 06:00;
21 июля (пятница) с 05:00 до 06:00;
23 июля (воскресенье) с 09:30 до 11:30;
28 июля (пятница) с 09:30 до 13:30;
30 июля (воскресенье, День Военно-морского флота) с 09:30 до 11:30.
Вероятно, подготовку к параду продолжит и военная авиация, о которой читатели, обеспокоенные проносящимися над головами самолетами и вертолетами, писали в редакцию два дня подряд.