Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля

Две водные артерии Петербурга в ближайшие две недели перекроют шесть раз — только в утренние часы.

В дни репетиций и проведения главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге временно будут закрыты для движения судов участки реки Фонтанки (от Прачечного до Пантелеймоновского моста) и Зимней канавки (от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста).

Периоды закрытия участков водных путей:

15 июля (суббота) с 05:00 до 06:00;

18 июля (вторник) с 05:00 до 06:00;

21 июля (пятница) с 05:00 до 06:00;

23 июля (воскресенье) с 09:30 до 11:30;

28 июля (пятница) с 09:30 до 13:30;

30 июля (воскресенье, День Военно-морского флота) с 09:30 до 11:30.

Вероятно, подготовку к параду продолжит и военная авиация, о которой читатели, обеспокоенные проносящимися над головами самолетами и вертолетами, писали в редакцию два дня подряд.