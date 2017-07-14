Хипстеры заходят в Гавань

«Политбюро», управляющее «Севкабелем» на самой Косой линии, строит мощное креативное пространство. Вскоре там откроют выход к морю. Гендиректор Артем Пидник уверен, что конкурентов у него нет.

Территория «Севкабеля» в гавани Васильевского острова впервые за 138-летнюю историю откроется для горожан. Сейчас производственные корпуса, где еще до революции Карл Сименс делал кабели, частично освобождают от станков, а на их месте создают модное место «Порт Севкабель» – одно из крупнейших в Петербурге. Ожидается, что там появится концертные площадки, рестораны, набережная с видом на большую воду, и даже IT-кластер. Владельцы рассчитывают увидеть до 5 тысяч посетителей за раз.

«Фонтанка» до официального открытия, которое предварительно назначено на конец июля, прогулялась по новой площадке с директором «Севкабеля» Артёмом Пидником. Заглянула в цеха, что отмывают рабочие и из первых уст узнала, что будет с производством на заводе, сколько будет стоить окультуривание территории и когда можно будет приехать в новый парк.

– В Петербурге дефицит модных пространств. Колоссальные, как Эрмитаж – есть, а уютных, похожих на « Ткачей», мало. Посмотрим необычно: взрослые, конечно, привыкли отмечать юбилеи в ресторанах, за скатертями и, как положено, в галстуках, а молодым людям это уже неудобно. Время требует другого подхода, другой эстетики, если хотите. Вот мы и сооружаем для них новое место. По Косой линии столетия ходил только пролетариат, а вскоре вплотную к Гавани там начнется другая жизнь, – публицистически размышляет генеральный директор «Севкабеля» Артем Пидник и доказывает приглашением: «В эту субботу, 15 июля, у нас пройдет первый коктейльный фестиваль в России. Под регги бармены будут жонглировать в декорациях кабельного цеха».

Завод

«Севкабель» – знаковый завод для всей отрасли и для города – первое в российской истории предприятие по производству кабелей. Завод основан Siemens еще в 1879 году. В день рождения предприятия сейчас празднуется день работника кабельной промышленности. Национализированный после революции, в 1941 году он спас Ленинград от энергетической блокады – выпустил те самые 100 км силового подводного «кабеля жизни», снабжавшего осаждённый город.

В 1990-е предприятие приватизировали и оно перешло в частные руки бизнесмена Макарова, который начал на его базе создавать «Севкабель-холдинг». Он скупил кабельные заводы по всей России и в ближнем зарубежье. На пике развития «Севкабель-холдинг» включал в себя 11 заводов, от Саранска до Приднестровья. Покупки он делал на заемные средства «Банка Санкт-Петербург» и «Сбербанка», и с приходом кризиса 2008 года денежного потока не хватило для обслуживания кредитов. В 2009 году «Севкабель-холдинг», а вместе и с ним и ОАО «Севкабель», ушли в банкротство. Все предприятия, которые не находятся в Санкт-Петербурге, были распроданы.

В Северной столице заводом заинтересовался владелец банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев. В 2010 году, по договоренности со «Сбербанком», он санкционировал открытие нового ООО «ГК Севкабель», правление которого возглавил Владимир Бобин, – вице-президент банка. Владеют новым юридическим лицом Анастасия Орехова (70%) и Владислав Владимиров (30%) – также близкие к банку «Санкт-Петербург» люди.

Новой компании были переданы вся недвижимость и всё технологическое оборудование завода, которые принадлежали банкротящемся ОАО «Севкабель», а также необходимые сертификаты и разрешения. Производство удалось не останавливать. Однако к 2014 году у собственника накопилось недовольство эффективностью работы завода, и он пригласил на площадку новую команду менеджеров во главе с нынешним гендиректором ГК Артёмом Пидником.

Новые менеджеры

С Артёмом Пидником мы встретились в сером советском здании заводоуправления на Кожевенной линии, 40. Пока получаем пропуска в бюро, мимо нас снуют рабочие, так что завод живёт. Глядя на кабинет директора с массивной мебельной стенкой во всю стену, огромный стол с половину кабинета и общую немного тоталитарную обстановку, ожидаешь закаленного «красного» директора. Однако навстречу нам выходит мужчина не старше 35 лет.

– У меня с Васильевским островом тесная связь по жизни, – начинает Пидник. – Сначала я учился на юридическом факультете СПбГУ здесь, потом работал на Балтийском заводе, совсем рядом с «Севкабелем» — в его ворота упирается Кожевенная линия.

По словам Пидника, первым делом, когда они с командой пришли на завод, они составили стратегию — подсчитали, сколько такое предприятие как «Севкабель» может «генерить» дохода. И в целом стратегия удалась – производство сейчас рентабельно. Ежегодный оборот завода, уже второй год подряд на уровне 6 млрд рублей. В среднем предприятие приносит собственникам 450-460 млн рублей EBITDA (прибыли, до вычета налогов и амортизации) ежегодно.

Главная гордость завода – свое НИИ, которое разрабатывает новейшие образцы кабелей.

– Например, сейчас мы совместно с Росатомом готовим кабель для термоядерного реактора. В этом году его уже начнут производить, – хвастается Пидник. – Сильные разработчики у нас и по судовой группе – «Севкабель» делает полный спектр судовых кабелей и поставляет их на Балтийский завод, где их используют для постройки новых серии атомных ледоколов. Из этилен-пропиленовой резины завод сейчас делает аналог импортного кабеля для нефтегазовой промышленности — импортозамещение.

Однако изначально в стратегии команды Пидника было указано, что завод имеет один потолок развития – «Севкабель» душит собственная производственная площадка. Она состоит из двух участков по обе стороны Кожевенной линии — на 4 га около воды и на 10 га – напротив. Сейчас места настолько мало, что продукцию приходится хранить прямо на улице. Кроме ограничения по площади, это несет с собой и производственные, временные и денежные издержки – с одной площадки на другую ездят погрузчики, которые пересекают Кожевенную линию, а в них регулярно влетают легковушки.

Выход — постройка нового завода за пределами исторического центра. Для этого «Севкабель» нашел нового партнера — самарскую компанию Росскат бизнесмена Николая Тарана. Он займет место банка «Санкт-Петербург», который постепенно будет отходить от управления непрофильным активом. «Росскат» производит медную катанку — главное сырье для «Севкабеля» и это еще и позволит снизить издержки. В течение 3-5 лет «Севкабель» и Росскат сольются в одну группу с полной цепочкой производства — от сырья до продажи уже готовой продукции. В процессе слияния будет спланирован новый завод за пределами В.О. С помощью ВТБ сейчас выбирается новая площадка в индустриальном парке Марьино для строительства современного автоматизированного производства. Точное место будет определено к октябрю 2017 года.

В качестве временного решения по оптимизации производства было пока решено перенести все мощности на площадку в 10 га. Сейчас производственные корпуса освобождаются от станков. Полностью переезд завершится к 2018 году.

Креативная площадка

На освобождающейся территории в 4 га, которая находится на берегу залива, было решено создать креативную площадку. По словам Пидника, впервые идея родилась в конце 2016 года, а окончательно оформилась весной 2017 года.

– У нас остался земельный участок и комплекс недвижимости, который необходимо использовать. Продать участок под застройку мы не можем. По зонированию жилье или ещё что-то строить тут нельзя, и никто из девелоперов эту землю не возьмет, – рассказывает гендиректор. – Кроме того, у завода определенные ограничения по санитарной зоне, поэтому необходимо продавать участки 4 и 10 га единым имущественным комплексом, а для этого нужно построить для начала новый завод.

Сдать здания в аренду как есть — тоже не вариант. Как говорит Пидник, рядом хаотично сдаются корпуса других бывших предприятий, и они за этим процессом внимательно наблюдают.

– Это доход, если нет какой-то концепции, небольшой, причем из-за ротации арендаторов он носит стихийный характер.

В итоге к делу привлекли девелоперскую компанию Miles and Yards и архитектурное бюро «Хвоя», вместе с которыми начали придумывать концепцию будущей площадки.

– Вместе мы увидели уникальную особенность — выход к морю. И оценили, что выхода к большой воде в Санкт-Петербурге больше просто нету, если исключить парк 300-летия. Большая вода может стать точкой притяжения для горожан и туристов. Раньше такое притяжение, например, было к гостинице «Прибалтийская», где все смотрели на воду и жарили шашлыки, но сейчас там намыв. То есть, конкурентов у нас нет.

Кроме того, площадка завода с открытием ЗСД получила более-менее хорошую транспортную доступность — до неё можно доехать за 30 минут из любой точки города. А рядом сейчас проектируется станция метро «Гавань». Кроме того, здесь в радиусе пешеходной доступности уже функционируют музей Эрарта, мастерские на Кожевенной, Центр Курехина, даже особняк Бруснициных привлекает туристов.

– В итоге остановились на концепции креативной площадки, где будут проходить концерты, выставки и где будет набережная, с которой гости и жители Петербурга смогут увидеть прекрасный вид на Финский залив и большую воду, – поясняет Пидник. – Здесь будут игровые и спортивные зоны места для отдыха, спуски к воде, причалы.

Сайт проекта

Сейчас рабочие активно приводят территорию в порядок – чистят пескоструем старинные каменные здания, которые стоят на площадке, перекладывают кровлю, убирают станки (некоторые из них все таки оставят в качестве арт-объектов) и готовят к сносу забор со стороны Кожевенной линии. На набережной сейчас ставят опоры для деревянного настила. Рядом скоро постелят газон.

Сам Пидник с удовольствием водит людей по будущему пространству:

– Здесь будет IT-кластер, компании, которые будут заниматься производством софта будут сидеть — выделили под них отдельное здание. Здесь появится пространство коворкинга — люди смогут приезжать сюда поработать. Вот здесь место отдано под шоурум, организацию выставок, тут будет пространство для творчества.

Главный вопрос, который в связи с эти возникает — на чьи деньги весь этот праздник.

Как говорит Пидник, для работы с недвижимым комплексом была создана управляющая компания, которая по рыночным ценам арендует у «Севекабеля» эту площадку. Она называется УК «Политбюро». Кстати, название придумано от обратного. Когда хипстерским пространством управляет политбюро, в этом есть что-то авангардное.

– Мы любим маркетинг в стиле фанк, – соглашается Артем.

Реновация корпусов и территории сейчас идет за счет самого завода — он передаст их арендатору уже в готовом виде.

Взятый в аренду участок управляющей компанией будет сдаваться в субаренду. Кто именно будет арендаторами пока сказать топ-менеджер не готов. Говорит только, что заявок много, но отбор идет серьезный.

– Ведутся переговоры с представителями ресторанного бизнеса, которые думают, что концептуального можно сделать, – добавил Пидник. – Разговариваем сейчас с Nike и Adidas о проведении чемпионата по уличному баскетболу в конце лета. Вышла на нас группа энтузиастов, которые занимаются нефтегазовыми проектами и хотят открыть интерактивный музей Арктики.

Прошло недавно и первое мероприятие в одном из цехов — авангардная вечеринка Ballantine Boiler Room True Music. Она регулярно организуется в разных городах по всему миру и впервые были в Петербурге именно на «Севкабеле». Завод спокойно принял у себя 2500 человек.

Пока переговоры с арендаторами не закончены и не готовы все архитектурные решения, точный размер инвестиций Пидник назвать не готов, но не согласен с уровнем оценки, опубликованном недавно в РБК. «Насчитали нам полмиллиарда. Журналисты погорячились, в разы меньше», – комментирует он.

– По пессимистичному сценарию мы видим, что проект окупится за 7 лет. Мы думаем при выходе на полный оборот он будет приносить к сотне миллионов в год. Это деньги не только от сдачи в аренду, но и заработок на обслуживании и предоставлении услуг арендаторам, – пояснил гендиректор.

После ремонта площадка сможет принимать до 5 тысяч человек в момент. Единственное, что будет сдерживать развитие — отсутствие большого паркинга. Пока на территории может поместиться всего 200-300 машин. Но в перспективе планируется строительство многоуровневого паркинга из легких конструкций, карусельных конструкций, которые помогут это решить.

Конкуренты

Сам Пидник говорит, что конкурентов у его проекта нет. Однако это не совсем так. Например, совсем рядом с «Севкабелем», на бывшей территории завода «Прибой», который выпускал радиоэлектронику, открылся парк «Взморье».

Его территория, которая, кстати, тоже имеет прямой выход к воде, будет застроена трехэтажными современными зданиями, которые наполнят кафе и лавками разного формата от рестораторов, небольшими киноконцертными площадками и верандами с видом на Шкиперский канал и Финский залив. На берегу установят дебакадер с морским кафе.

В среднесрочной перспективе здесь добавится семейный тематический парк и спортивный кластер.

При этом размер площадки «Взморья» существенно меньше, чем у «Севкабеля» – 17 тысяч квадратных метров против 4 га — 40 тысяч квадратов. Не сравнимо по площади и другое креативное пространство города — остров «Новая Голландия» Романа Абрамовича. Он может вместить всего до 2500 человек, на его территории всего 1 ресторан и главное — нет выхода к большой воде.

Есть еще москвичи из центра Artplay, которые заняли бывшее здание Центрального конструкторского бюро машиностроения на Красногвардейской площади. Artplay превышает площадь «Севкабеля» – у них 100 тысяч квадратных метров. Как и в Москве центр поделен на первую – общественную зону, которая состоит из выставочных площадок, кафе и магазинов и вторую — деловую. Она сдается под офисы дизайнеров и модельеров. Поддержку проекту оказывают власти Санкт-Петербурга, которые присвоили ему статут стратегического инвестиционного проекта.

В то же время гендиректор «Севкабеля» считает, что их проект будет дополнять уже существующие в городе.

– Петербургу не хватает креативных пространств, так что мы не бьемся за одного и того же клиента, – настаивает он.

Илья Казаков, Фонтанка.ру