Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами

В четыре миллиона обошлось демонтажному подразделению петербургской группы Springald пренебрежение прописанными в договоре обязательствами. А неторопливость – ещё в четверть миллиона сверху.

Как сообщает городское управление Федеральной службы судебных приставов 14 июля, крупную сумму компания «Спрингалд», которая с 2012 года занимается сносом зданий, задолжала местной фирме. Строители по договору субподряда выполнили за «Спрингалд» их работы, но, как оказалось, безвозмездно. Заказчик настолько затянул с выплатой положенных по договору 4 млн рублей, что ожидающая денег фирма вынуждена была обратиться в суд.

Ожидаемого воздействия арбитраж оказать не смог, зато нужное впечатление произвели приставы. Но «Спрингалд» не смогла избежать проволочек и быстро найти нужную сумму, за что заплатила ещё 270 тыс. рублей исполнительского сбора.