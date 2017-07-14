«Ловца покемонов» Соколовского внесли в федеральный список террористов

Блогер Руслан Соколовский, осужденный на 2 года и 3 месяца условно за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти, попал в федеральный реестр террористов и экстремистов, сообщил 14 июля его адвокат Алексей Бушмаков.

«Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов – его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях. Поищите – может, себя найдете?!» – написал юрист на своей странице в Facebook.

Напомним, что Соколовский «прославился» в августе прошлого года после того, как выпустил на YouTube ролик, где ловит покемонов в храме-на-Крови в Екатеринбурге (храм построен на месте Ипатьевского дома, где расстреляли Николая II и его семью). После этого началась проверка, в квартире молодого человека прошёл обыск, а его самого отправили в СИЗО. Позднее меру пресечения изменили на домашний арест в квартире адвоката блогера.

11 мая 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Соколовскому. За ролики на канале YouTube, которые в материалах дела превратились в девять преступных эпизодов «с отрицанием существования Бога и матерной бранью в адрес патриарха», его приговорили к 3,5 года условно. 7 июля областной суд Свердловской области скостил Соколовскому срок и снял с него подписку о невыезде. Сам блогер уже заявил, что считает и более мягкий приговор незаконным и намерен с адвокатом дойти до Европейского суда по правам человека.