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14.07.2017 12:32
1 Комментариев

Гендиректор «Силовых машин» вышел на работу после задержания сотрудниками ФСБ

Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов, накануне задержанный по подозрению в разглашении гостайны и отпущенный под подписку о невыезде, 14 июля вышел на работу.  

Информацию о том, что Роман Филиппов находится в офисе, «Фонтанке» подтвердили в самой компании. «Настроение рабочее», – ответили в пресс-службе на вопрос корреспондента о состоянии руководителя завода, других пояснений не дали.

Филиппов был задержан вечером 13 июля. После обыска в рабочем кабинете и по месту жительства его допросили. В качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде, после чего отпустили домой. Ранее нашему изданию стало известно, что, по версии следствия, Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения.

Уголовное дело возбудила следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники службы контрразведывательного обеспечения объектов промышленности. По завершении следствия Филиппова могут лишить допуска к работе с информацией, содержащей гостайну, что не позволит ему занимать пост руководителя «Силовых машин».

Информация о задержании Романа Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под европейскими санкциями Крым. Турбины SGT5-2000E производятся петербургской компанией «Сименс технологии газовых турбин» — это совместное предприятие Siemens и ОАО «Силовые машины». По данным «Интерфакса», следственные мероприятия не связаны с крымскими поставками, а уголовное дело может получить новую квалификацию – «халатность» вместо «разглашение государственной тайны».


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комментарии пользователей (1)
chernousova
14 июля 2017 г. 14:24
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