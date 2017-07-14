Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России

Букмекеры определились с фаворитами стартующего в субботу, 15 июля, чемпионата России по футболу. Самые высокие шансы на победу у петербургского «Зенита» (коэффициент 2,35), на втором месте – действующий чемпион «Спартак» (3,5), на третьем – ЦСКА (4,25). У остальных клубов шансы значительно ниже.

Самые низкие котировки у «СКА-Хабаровска» и «Тосно» из Ленобласти. Шансы эти команд букмекеры оценили как 3001 к 1.

Отметим, что последние два сезона «Зенит» финиширует в чемпионате России на третьем месте.

Напомним расписание первых восьми матчей «Зенита» в чемпионате России по футболу:

16 июля (воскресенье). «СКА-Хабаровск» – «Зенит». 11:00 (здесь и далее указано московское время)

22 июля (суббота). «Зенит» – «Рубин». 17:30

30 июля (воскресенье). «Тосно» – «Зенит». 20:00

6 августа (воскресенье). «Зенит» – «Спартак». 20:00

9 августа (среда). «Урал» – «Зенит». 17:30

13 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ахмат». 20:00

20 августа (воскресенье). «Амкар» – «Зенит». 15:00

27 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ростов». 20:00

Календарь с 9-го по 20-й тур будет опубликован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы.