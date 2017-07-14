«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам

Интерес россиян к небанковским финансовым продуктам будет расти быстрыми темпами. Такое мнение высказал в ходе Международного финансового конгресса, который проходит в Петербурге 14 июля, глава банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов.

«В следующий год-два мы ожидаем взрывного роста вложений в страхование жизни, облигации. Если развитие экономической ситуации будет без неожиданностей, эти сегменты рынка будут развиваться», – отметил он.

По словам топ-менеджера ВТБ24, в премиальном сегменте 15% клиентов уже размещают средства не в виде депозитов и вкладов. Среди обычных клиентов этот показатель пока ниже, но интерес к новым инструментам будет расти. При этом у банка нет задачи продавать облигации широким слоям населения, как в Китае, отметил Задорнов.

В свою очередь, зампред Центробанка РФ Сергей Швецов сообщил, что задача широкого проникновения небанковских продуктов на рынок сейчас не стоит.

«Настаиваем, что для большой массы неквалифицированных инвесторов банковский вклад является оптимальным инструментом, который позволит если не приумножить, то сохранить сбережения оптимальным образом», – сообщил он.