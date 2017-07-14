Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт

В Красногвардейском районе Петербурга пытаются снести недостроенный паркинг на улице Тухачевского, 18а, принадлежащий банкроту «Ньюлайн-паркинг». Как рассказали 14 июля «Фонтанке» очевидцы, на участке находится строительная техника АО «Доверие», а также присутствуют представители полиции и городского комитета имущественных отношений (КИО).

«Сейчас происходит снос здания, хотя п.1 ст. 94 и п.2 ст. 95 Закона о банкротстве прямо запрещает совершение любых действий, направленных на уменьшение активов должника за рамками процедуры банкротства», – рассказал Олег Орлов, директор ООО «Ньюлайн-паркинг», в отношении которого введено конкурсное производство. Как утверждает Орлов, в КИО якобы «обещали передать» участок новому инвестору АО «Доверие» «в случае его освобождения от недостроя».

По словам главы компании, строители не имеют разрешений на снос и действуют вопреки воле сотрудников КИО и полицейских. При этом в УМВД Красногвардейского района 14 июля сообщили, что никакого противодействия работе сотрудников полиции не зафиксировано.

Александр Герман, замглавы КИО, прокомментировал происходящее так: «Накануне снос этого объекта был приостановлен. Все сносы у нас в Петербурге происходят под эгидой Центра повышения эффективности использования госимущества; я лично вчера дал директору центра команду приостановить снос до выяснения всех обстоятельств дела. И он мне докладывал. что работы приостановлены. Так что никто команду их возобновлять не давал».