Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме

Как пишет «NEWSru Израиль», теракт произошел в районе Львиных ворот, куда преступники пришли, вооружившись автоматами «Карл Густав» и пистолетом. Расстреляв полицию, злоумышленники попытались скрыться в одной из мечетей, но их настигли и ликвидировали бойцы сил безопасности.

Двое раненых стражей порядка находятся в критическом состоянии, еще один получил ранения средней тяжести.

Издание отмечает, что нападавшие – из арабского города Умм эль-Фахм на территории Израиля – были родственниками и полными тёзками, всех троих звали Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет. За день до теракта на сайте, принадлежащем запрещенной террористической организации ХАМАС, появилась их фотография с подписью: «Улыбочку. Завтра будет лучше». При этом в ХАМАС не взяли за себя ответственность за теракт, утверждая, что ликвидированные террористы относились к другому движению.

В настоящий момент Храмовая гора закрыта, все посетители эвакуированы. Пятничная молитва отменена.

BREAKING VIDEO: Moments after Arab terrorists were shot following shooting attack at entrance of Temple Mount in Jerusalem. pic.twitter.com/sqpCOwIJdz

Israel Police reporting that the gunmen shot Israelis at one of the gates & then escaped into the Temple Mount compound. #Jerusalem #AlAqsa pic.twitter.com/6K5STHzaji