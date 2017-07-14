Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
Как пишет «NEWSru Израиль», теракт произошел в районе Львиных ворот, куда преступники пришли, вооружившись автоматами «Карл Густав» и пистолетом. Расстреляв полицию, злоумышленники попытались скрыться в одной из мечетей, но их настигли и ликвидировали бойцы сил безопасности.
Двое раненых стражей порядка находятся в критическом состоянии, еще один получил ранения средней тяжести.
Издание отмечает, что нападавшие – из арабского города Умм эль-Фахм на территории Израиля – были родственниками и полными тёзками, всех троих звали Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет. За день до теракта на сайте, принадлежащем запрещенной террористической организации ХАМАС, появилась их фотография с подписью: «Улыбочку. Завтра будет лучше». При этом в ХАМАС не взяли за себя ответственность за теракт, утверждая, что ликвидированные террористы относились к другому движению.
В настоящий момент Храмовая гора закрыта, все посетители эвакуированы. Пятничная молитва отменена.
BREAKING VIDEO: Moments after Arab terrorists were shot following shooting attack at entrance of Temple Mount in Jerusalem. pic.twitter.com/sqpCOwIJdz— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) July 14, 2017
Israel Police reporting that the gunmen shot Israelis at one of the gates & then escaped into the Temple Mount compound. #Jerusalem #AlAqsa pic.twitter.com/6K5STHzaji— Peter Lerner (@LTCPeterLerner) July 14, 2017
Справка:
Храмовая гора - обнесённая высокими стенами прямоугольная площадь, возвышающаяся над остальными частями Старого города Иерусалима. Высота — 774 метра над уровнем моря.
Наиболее священное место для иудаизма и третье по святости для ислама. На территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять Третий Храм. В настоящее время на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения — мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.