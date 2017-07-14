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14.07.2017 11:51

Госдеп потребует биографию для выдачи визы в США

Госдепартамент США потребует от всех стран предоставлять «более обширные» данные о желающих получить визы в Штаты, а точнее — практически любую информацию о личности, включая биографию и биометрические данные.

Депеша ведомства оказалась в распоряжении Reuters, по мнению представителей ведомства, поможет определить, представляет ли путешественник террористическую угрозу для страны.

Согласно документу, страны, которые не станут соблюдать новые требования или же не предпримут шагов для их исполнения в течение 50 дней, могут столкнуться с ограничениями на поездки в США. Нововведения будут действовать в рамках исполнения миграционного указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который временно запретил въезд в США гражданам из шести стран с мусульманским большинством.

Бумага, в частности, предполагает, что по запросу Вашингтона все страны должны будут предоставлять «любую другую идентификационную информацию о личности» желающего получить визу в США, в том числе его «биометрические и биографические данные». Кроме того, документ устанавливает требования для стран предоставлять данные о частных лицах, которых в США имеют основания подозревать в терроризме. Также Вашингтону по первому требованию должна быть предоставлена информация об их судимостях.

Уточняется, что большей частью запрашиваемой новым документом информации государства и так регулярно обмениваются, в том числе паспортными данными и дополнительными сведениями об отдельных лицах, которые могут представлять проблемы для безопасности.

 

Источник: РБК


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