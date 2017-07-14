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14.07.2017 11:42

Стартовали продажи в первом паркинге «Цивилизации»

Стартовали продажи в первом паркинге «Цивилизации»
ПАО «Группа ЛСР»

Отличная новость для будущих жителей жилого комплекса «Цивилизация»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом надземном многоуровневом паркинге.

Современный 6-этажный паркинг рассчитан на 223 автомобиля, стоимость машиноместа – от 300 000. Приобрести парковочное место можно по стопроцентной оплате и в рассрочку. Паркинг будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Собственное парковочное место – это гарантия целости и сохранности вашего имущества. Приобретая машиноместо, вы экономите свое время и избавляете себя от лишних хлопот в поиске свободной ячейки на гостевых стоянках.

Жилой комплекс комфорт-класса «Цивилизация» возводится в Невском районе, между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. Этот проект реновации промышленных зон дает старт абсолютно новому микрорайону, который практически граничит с историческим центром Санкт-Петербурга – до ансамбля Александро-Невской Лавры на автомобиле не более 10 минут. Здесь будет удобно жить и тем, кто любит больше времени проводить в центре города, и ценителям загородного отдыха. Рядом КАД – до ближайшей развязки (Мурманское шоссе) около 6 км.

В 10 минутах езды несколько крупных гипермаркетов, ТРК, строительных магазинов, множество социальных объектов. Рядом Парк Строителей, Парк им.С.Есенина, а на противоположной стороне Невы – Парк культуры и отдыха им. И.В.Бабушкина. Можно быстро доехать до Ледового дворца.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

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Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
14.07.2017 11:42

Стартовали продажи в первом паркинге «Цивилизации»

Отличная новость для будущих жителей жилого комплекса «Цивилизация»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом надземном многоуровневом паркинге.
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