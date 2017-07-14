Рядом с автозаправкой в Ломоносове раскопали артснаряд

Боеприпас, который в любой момент может разорваться, случайно нашли во время земляных работ в Петродворцовом районе Петербурга днём 13 июля.

Как сообщает пресс-служба городского управления Росгвардии 14 июля, взрывотехников ОМОН накануне в три часа дня вызвали в Ломоносов рабочие, прокладывающие теплосети рядом с пересечением улиц Федюнинского и Победы. Ржавая находка достаточно большого размера, которую они выкопали из земли, настолько их обеспокоила, что работы встали до приезда специалистов.

Взрывотехники подтвердили, что все основания для этого у людей были: металлический предмет оказался 152-мм снарядом времён Великой Отечественной войны. Тогда он не разорвался, зато вполне мог сделать это рядом с рабочими.

Сотрудники ОМОН, приняв во внимание ещё и близость автозаправочной станции, проследили за безопасностью и передали боеприпас сапёрам Западного военного округа. Военные позже уничтожат его на полигоне.