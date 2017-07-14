Жителя квартиры на Энгельса разоружили на два уголовных дела

Винтовку с оптическим прицелом, пистолеты с глушителем и без и пару сотен разнокалиберных патронов отобрали силовики у жителя Выборгского района Петербурга. Расставаться с оружием «снайпера» вынуждают уже не в первый раз.

Как стало известно «Фонтанке», в квартиру на проспекте Энгельса полицейских Выборгского района, уголовный розыск и региональное УФСБ привела оперативная информация, которая подтвердилась в полной мере. Обыск выявил небольшой склад оружия и боеприпасов – впрочем, пригодность к стрельбе ещё предстоит доказать экспертам.

Сотрудники правоохранительных органов вынесли пару пистолетов с глушителем, один – без, пистолет-пулемёт с глушителем и запасным магазином и ещё парочку полных магазинов к автомату Калашникова. Самого автомата в квартире не было, зато была снайперская винтовка Драгунова – самозарядная, с длиной ствола 620 мм, на вооружении с 1963 года по настоящее время. В комплекте к ней был и магазин с шестью патронами.

Также боеприпасы запасливый хозяин хранил в жёлтом пакете и в кожаном чехле в одном из ящиков комода. Всего сотрудники правоохранительных органов насчитали без малого 250 патронов для разных видов оружия.

Сам предполагаемый снайпер (он же – недавно отпраздновавший сорокалетие житель Петербурга ) уже был осуждён по 222-й статье УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов). В настоящее время мужчина задержан. Арсенал, вывезенный из его квартиры, потянул на два уголовных дела по той же 222-й статье УК.