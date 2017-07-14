СК возбудил уголовное дело об артобстреле Донецка украинскими военными

Следствие полагает, что украинские военнослужащие 10 июля в очередной раз нарушили соглашение о прекращении режима огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и отводе тяжелых вооружений. Ранены два человека.

По информации Следственного комитета РФ от 14 июля, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины прицельно обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданские объекты в Петровском районе Донецка в понедельник, за час до полуночи.

В результате ранены мужчина 1954 года рождения и женщина 1967 года рождения, не участвующие в вооруженном конфликте. В результате указанного обстрела «повреждены или полностью разрушены» несколько жилых домов по улицам Зеленый Гай и Галичская в городе Донецке, отмечается в сообщении.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 356 Уголовного кодекса – «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Ведомство устанавливает обстоятельства.