На дворе трава…

…и еще топ-5 вещей, которые должны быть у вас рядом с домом*

Помните, как во дворах нашего детства развешивали белье на просушку, выхлопывали ковры, «резались» в домино, выгуливали собак?

Сегодня вместо домино в моде петанк, а перекладины для белья давно уступили место спортивным тренажерам и детским игровым городкам. Что еще предлагают жителям застройщики? Что считается обязательным правилом хорошего тона, а что – приятным бонусом?

С узнаваемым сюжетом

Сегодня в тренде комплексный подход. Застройщики поняли, что чувство прекрасного никому не чуждо, и людям приятно, когда все оформление двора, от урн и скамеек до клумб и опор освещения, выполнено в одной стилистике. Часто она каким-то образом перекликается с названием и общей концепцией жилого комплекса, как-то обыгрывает их. Например, в «Доме на набережной», который строится в Невском районе компанией «Северный город» (входит в Холдинг RBI) в деталях благоустройства и ландшафтного дизайна прослеживается тема петербургских набережных. Высокие каменные поребрики (именно так они называются в Петербурге), классические изящные уличные светильники, металлические столбики на парковке с узорными цепями – все отсылает воображение к питерским набережным и мостовым. Даже деревья для тенистой аллеи выбраны не случайно – такие же мелколистные липы обычно украшают наши набережные.

RBI

Парк, а не парковка

Здорово, когда зеленые насаждения внутреннего двора визуально смыкаются с прилегающим общественным парком или сквером. Получается один зеленый массив: достаточно лишь отворить калитку, приложив электронный ключ, чтобы оказаться в тенистом парке. «Дом на набережной» соседствует со Смоленским садом. Это возможность не только наслаждаться «зеленым» видом из окна, но и радовать себя неспешными прогулками на свежем воздухе.

RBI

Топает малыш

Теперь несколько слов о детских площадках. Желательно, чтобы оборудование на площадке для малышей было сделано из экологичных материалов, по максимуму натуральных. Например, из дерева. Качели и песочницы, горки и игровые комплексы, пружинные качалки и карусели – чтобы все эти детские развлечения были максимально безопасными, принято устанавливаться их на специальном тартановом покрытии. Этот яркий ковер из резиновой крошки защитит и от ушибов, и от испачканной одежды.

RBI

Вдох глубокий, руки шире

Здоровый образ жизни снова в моде! Турники, гимнастические кольца, вертикальные лесенки, лавки для пресса – все это должно быть доступно и подросткам, и взрослым. Если и собираться «по трое» – то только для совместных спортивных занятий!

RBI

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Внутренний двор должен быть огорожен по всему периметру. Калитки и ворота при этом открываются электронным ключом, который есть только у жильцов. Сегодня это важное требование безопасности, которое помогает забыть о понятии «проходной двор». Идеально, если двор также закрыт и для автомобилей (и чужих, и своих). Когда парковка возможна только вне территории дома или в подземном паркинге, это и безопасно для пешеходов, и экологично.

RBI

Вишенка на торте

В качестве бонуса. Любой двор должен иметь свою «фишку» – то, что делает и его, и сам дом уникальными и дает жителям повод для гордости. Например, в «Доме на набережной» это фонтанчик – аллюзия старинного питьевого фонтанчика с барельефом, который является символом многих питерских двориков. Сидя на удобной скамеечке, здесь можно будет просто отдохнуть или понаблюдать за резвящейся малышней.

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