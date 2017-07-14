Московская патриархия раскрыла секрет «красной коробки» в машине Путина на Валааме

Пресс-секретарь патриарха Кирилла не только знает, что лежало в «красной коробке», которую держал спутник Владимира Путина на заднем сиденье машины на Валааме, но и держал ее в руках.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава пресс-службы патриарха, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков поздно вечером 13 июля, пассажир президентского авто передал ему интригующую коробку спустя 10 минут после того, как она попала в объектив видеокамеры.

По словам Волкова, Путин приехал на машине за рулем и открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер службы безопасности президента. Последний и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона.

«Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм», – рассказывает Волков.

Таким образом, священник подтвердил словам пресс-секретаря Путина — Дмитрия Пескова, которому после шумихи вокруг тридцатисекундного ролика пришлось разъяснять, что во внедорожнике президента был охранник.

История с таинственным спутником или спутницей главы государства прогремела 12 июля, когда в сеть попал кусок видео телеканала «Звезда», где президент на Валааме выходит из остановившейся иномарки и сам открывает заднюю левую пассажирскую дверь. Внутри некто рукой (рукава не видно) указывает ему на что-то впереди, и на уровне колен таинственного пассажира мелькает что-то красное. На лице президента – легкая улыбка.

Первые предположения были о некоей спутнице, которой логично даже главе государства открывать дверь машины. Но пока они своего подтверждения не нашли.