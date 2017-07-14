Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»

Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.

Например, получить скидки на электронные книги, покупки в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое. Так компания продолжает реализацию стратегии lifestyle enabler − оператора, поддерживающего стиль жизни своих абонентов.

Бонусная программа действует до 31 августа. Чтобы принять в ней участие, клиентам Tele2 нужно зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru. Абоненты оператора, участвовавшие в акции «Срывайте бонусы на свой вкус» в прошлом году, могут оформить получение привилегий в уже существующем личном кабинете.

После регистрации можно выбрать любую из шести категорий, отражающих стиль жизни и увлечения: «Кино, музыка, культура», «Спорт», «Путешествия», «Мода», «Домашний уют» и «Активная городская жизнь». Бонусы от партнеров акции будут приходить по понедельникам и пятницам по любому удобному каналу коммуникации: в личный кабинет на промосайте, на электронную почту, на мобильный телефон или в мессенджеры. Кроме того, участники акции два раза в неделю смогут самостоятельно забирать бонусы из других категорий, которые они не выбрали при регистрации.