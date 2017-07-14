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14.07.2017 10:27
9 Комментариев

«Это не тот рост, который мы хотим видеть»

Как связаны подорожавшая картошка и ставка ЦБ, когда банковских служащих заменят роботы и помогут ли немцы разогнать темпы роста российской экономики, обсудили в Петербурге.
«Это не тот рост, который мы хотим видеть»
Александр Николаев/Интерпресс

От выступления председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, открывающего 13 июля Международный финансовый конгресс, участники рынка традиционно ждали сенсации. Однако ее не случилось. Глава регулятора, недавно избранная на второй срок, на сей раз обошлась без революционных заявлений, а лишь отчиталась о проделанной работе и заявила о верности избранному курсу. Жестко борясь с недобросовестными банками, ЦБ практически завершил расчистку финансовой системы и теперь готов заняться «стимулированием и развитием», сообщила она. 

Казалось бы, для этого сложились все факторы. Российская экономика преодолела кризис и начала восстанавливаться. Однако на слишком большой рост рассчитывать не стоит, ни ситуация на глобальных рынках, ни цены на нефть национальную экономику, по всей видимости, не поддержат, нужны структурные реформы, считает глава ЦБ.

Разговоры о погоде

Порассуждать о том, как же все-таки заставить экономику расти быстрее, Эльвира Набиуллина пригласила министра экономического развития Максима Орешкина. Но в отличие от традиционного консервативного регулятора, чиновник искрился оптимизмом. В МЭР по-прежнему считают, что российская экономика может вырасти в этом году на 2%, сказал он. Эти планы не смогла испортить даже погода, из-за которой сильно подорожали овощи. 

Однако чиновник не смог заразить главу ЦБ своим оптимизмом. «Даже если будет 2%, это не то, что мы хотим», – резюмировала она.  Регулятор пока не стал корректировать прогноз по инфляции, но подорожание капусты и картошки «завышает инфляционные ожидания» и заставляет ЦБ «держать ставки выше, чем если бы колебаний цен по продовольствию не было». Да и сама ситуация, когда ряд значимых макроэкономических показателей завязан на погоду, по словам Эльвиры Набиуллиной «вызывает раздражение».

Проблема не в погоде, а неготовности логистической инфраструктуры, был вынужден согласиться с главой ЦБ чиновник. Фермеры вынуждены продавать продукцию по низким ценам, поскольку ее негде хранить, а когда запасы кончаются, цены взлетают. МЭР исправит эти и другие недоработки Минсельхоза, заявил Максим Орешкин. Также чиновник пообещал дать бизнесу точный график, как будут меняться тарифы на газ и на воду, что должно помочь планировать работу. Закон об аудите естественных монополий уже прошел первое чтение в Госдуме, сказал он.

А вот другие структурные реформы, нужные для роста экономики, чиновник наметил весьма приблизительно. Так, глава МЭР сообщил, что намерен подумать, как заставить губернаторов привлекать бизнес для создания инфраструктурных проектов вместо того, чтобы просить деньги из бюджета, а также стимулировать развитие биржевых механизмов для привлечения капитала.

Банкиры в галстуках и без

После чиновников слово дали банкирам. Главам ведущих кредитных организаций предложили порассуждать о том, как же им выжить между вызовами развития финансовых технологий, с одной стороны, и прессингом регулятора – с другой.

Панель спикеров разделилась на два лагеря: те, кто пришел без галстуков (глава Сбербанка Герман Греф, совладелец Тинькофф Банк Олег Тиньков), преимущественно говорили о новых технологиях, а те, кто предпочел деловой стиль (глава ВТБ Андрей Костин, глава Райффайзербанка Сергей Монин), рассуждали о давлении ЦБ. 

По словам Андрея Костина, усиление контроля со стороны регулятора является избыточным и только приводит к увеличению нагрузки на бизнес. По оценке кредитной организации, выполнение последних базельских соглашений (международные стандарты достаточности капитала. — Прим. ред.) будет стоит ей 14 млрд рублей в год. При этом даже в Европе введение этих требование было либо отсрочено, либо смягчено, подчеркнул он. Коллегу поддержал Сергей Монин. «Банки не могут привлекать капитал, это большая проблема», – сказал он. И с помощью инноваций ее не решить. «Нельзя сказать, мол, мы будем инновационными, давайте развиваться», – отметил банкир.

А вот Герман Греф, известный своей страстью к инновациям, заявил, что прессинг ЦБ — ничто перед угрозой конкурировать с международными ИТ-гигантами, которые пока не идут в полной мере в финансовый сегмент именно из-за его регулирования. «Когда Google и Apple придут на нашу площадку, тогда будут реальные проблемы и вспомним нынешние времена как золотые», – сказал он.

Впрочем, сами банки тоже потихоньку трансформируются в финтехкомпании. Число отделений уже сокращается, а «сотни тысяч» сотрудников совсем скоро заменят боты и роботы, считает Греф. Также глава Сбербанка сообщил, что банки должны возглавить биткоин-движение, хотя пока не очень понятно, как это сделать. Андрей Костин признал, что пока ВТБ с точки зрения внедрения инноваций «на шаг позади» Сбербанка, но на следующую встречу пообещал прийти «без галстука».

Без немцев никуда

Ближе к вечеру к дискуссии о судьбах российской экономики присоединились эксперты. Они обсудили, реально ли разогнать ее темпы роста с помощью развития несырьевого экспорта, как предлагает ЦСР под руководством Алексея Кудрина. И пришли к выводу, что, по всей видимости, нет.

«Мы пытаемся управлять современной экономикой советскими методами», – заявил профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его мнению, рассуждения о цифровой экономике являются риторикой, пока «госсектор растет и управляется неэффективно». Развить несырьевой экспорт по немецкой модели можно, но для этого «придется энное количество немецких предпринимателей пригласить на ключевые посты», подчеркнул он.

С ним согласился главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. «Нам не грозит немецкий вариант не потому, что у нас нелиберальный режим, а потому, что у нас другая структура экономики. В Германии отношение экспорта к ВВП — 46%, у нас 26%, из них на продукцию высокой степени переработки приходится 6%. Мы в разных весовых категориях», – сказал эксперт. По мнению Андрея Клепача, несырьевой экспорт в долгосрочной перспективе не сможет обеспечить рывок российской экономике, поэтому надо использовать те естественные преимущества, которые уже есть. К ним эксперт отнес экспорт сырья повышенной степени обработки, а также поиск новых ниш в поставках военной техники и оборудования для атомной промышленности.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (9)
Папазол
14 июля 2017 г. 11:54
"Это не тот рост, который мы хотим видеть"
Эльвира Сахипзадовна хочет видеть рост в Североамериканских Соединённых Штатах...
BrotherRabbit
14 июля 2017 г. 11:36
hell9000:
нельзя так резко реформы проводить
не переживайте никто не собирается ничего "проводить" ни резко, ни плавно в первый раз, что ли?
hell9000
14 июля 2017 г. 11:27
KontraSaiko: вот и отгадка тайны Египетских пирамид..))
KontraSaiko
14 июля 2017 г. 11:23
lexus: порядок, ага. Оставят втб и сбер, ну и альфу. Потому как остальные, внезапно, из другого кооператива.
KontraSaiko
14 июля 2017 г. 11:21
hell9000: именно поэтому видимо курс на полный отказ от кранов и экскаваторов Узбеки дешевле.
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