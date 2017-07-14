В Петербурге сына актера из «Моей прекрасной няни» подозревают в обналичивании 178 млн

Больше 11 миллионов рублей за три года заработала на откатах преступная группа в Петербурге. Одним из её участников, по версии следствия, является продюсер Владимир Смолкин, сын известного актёра Бориса Смолкина. Во время обысков у фигурантов силовики нашли основания для ещё одного дела – уже на 56 миллионов.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, поводом для интереса к театральному продюсеру, который организовал, к примеру, гастроли «Современника», МХТ им. А.П. Чехова и шоу «Comedy Woman» в Петербург, стала схема по отмыванию денежных средств. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено ещё неделю назад, седьмого числа. За подозреваемыми в многомиллионном обнале пришли в половине восьмого утра 12 июля. Сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и службу экономической безопасности УФСБ поддержал СОБР.

В отделе полиции оказались трое: двое нигде официально не работающих местных жителей и Владимир Смолкин. Следствие подозревает их в легализации почти 179 миллионов рублей через фиктивные фирмы, по бумагам, торгующие фруктами, лесоматериалами, и строительную компанию. Незаконные действия совершали в период времени с 2013-го по 2016 год. Отмытые деньги наличными отдавали юрлицам. Прибыль самих обнальщиков за это время превысила 11 с половиной миллионов.

Криминала в прошлом ни у одного из фигурантов нет, так что все трое пока задержаны на двое суток.

Также, по данным нашего издания, есть ещё одно уголовное дело – его возбудили уже после утреннего визита к подозреваемым. Речь идёт о налоговом долге компании по производству нефтепродуктов. Фирма с января по апрель прошлого года недоплатила в бюджет больше 56 миллионов рублей. Силовики во время обыска, по нашей информации, изъяли документы, которые уличают подозреваемых. По всей видимости, по тем же адресам изъяли и документы, имеющие значение для налогового дела, которое возбуждено пока в отношении неустановленных лиц.