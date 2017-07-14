ЗСД изменит тариф для мотоциклов и легковушек при оплате наличными и банковскими картами

Западный скоростной диаметр изменит тарифы для пользователей транспортных средств 1 класса, оплачивающих проезд наличными и банковскими картами, с 22 июля.

Как сообщает оператор, изменения коснутся только пользователей, оплачивающих проезд наличными или банковскими картами при движении на транспортных средствах 1 класса (легковые автомобили, мотоциклы). Стоимость проезда одной тарифной зоны составит 100 рублей.

«Стоимость проезда при оплате транспондером не меняется. Стоимость проезда транспортных средств прочих классов не меняется», – подчеркнули в ООО «Магистраль северной столицы».

Изменение тарифа при оплате наличными и банковскими картами является необходимой мерой по дальнейшему увеличению пропускной способности пунктов взимания платы Западного скоростного диаметра в условиях высокой востребованности магистрали.

Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы, что ограничивает возможность водителей с транспондерами проехать в Быстрые полосы, вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей, является причиной отказа от пользования магистралью.

Только дальнейшее распространение транспондеров и минимизация оплаты наличными могут существенно улучшить транспортную ситуацию. Быстрые транспондерные полосы пропускают до 8 раз больше транспорта в единицу времени по сравнению с полосами, где принимается и наличная оплата.

Опыт аналогичного изменения тарифа на пунктах взимания платы развязки с Богатырским проспектом показал эффективность данной меры.