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14.07.2017 10:09
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ЗСД изменит тариф для мотоциклов и легковушек при оплате наличными и банковскими картами

Западный скоростной диаметр изменит тарифы для пользователей транспортных средств 1 класса, оплачивающих проезд наличными и банковскими картами, с 22 июля.

Как сообщает оператор, изменения коснутся только пользователей, оплачивающих проезд наличными или банковскими картами при движении на транспортных средствах 1 класса (легковые автомобили, мотоциклы). Стоимость проезда одной тарифной зоны составит 100 рублей.

«Стоимость проезда при оплате транспондером не меняется. Стоимость проезда транспортных средств прочих классов не меняется», – подчеркнули в ООО «Магистраль северной столицы».

Изменение тарифа при оплате наличными и банковскими картами является необходимой мерой по дальнейшему увеличению пропускной способности пунктов взимания платы Западного скоростного диаметра в условиях высокой востребованности магистрали.

Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы, что ограничивает возможность водителей с транспондерами проехать в Быстрые полосы, вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей, является причиной отказа от пользования магистралью.

Только дальнейшее распространение транспондеров и минимизация оплаты наличными могут существенно улучшить транспортную ситуацию. Быстрые транспондерные полосы пропускают до 8 раз больше транспорта в единицу времени по сравнению с полосами, где принимается и наличная оплата.

Опыт аналогичного изменения тарифа на пунктах взимания платы развязки с Богатырским проспектом показал эффективность данной меры.


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Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
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