Движение по фиолетовой ветке метро восстановлено

Пассажирку, упавшую на пути в метро Петербурга, подняли и передали медикам. Поезда снова ходят по всей Фрунзенско-Приморской линии.

Как сообщает пресс-служба подземки, движение по фиолетовой ветке, ограниченное из-за ЧП на «Звенигородской», восстановлено в 9.42 утра 14 июля. Оказавшаяся на рельсах женщина жива, ее сейчас осматривают врачи.

Напомним, в течение 20 минут пятничного часа пик движение по фиолетовой линии осуществлялось только на участке от «Комендантского проспекта» до «Садовой».