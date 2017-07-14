Мужчина пострадал при взрыве баллона в гаражах на юге Петербурга

Полиция Красносельского района устанавливает обстоятельства получения мужчиной сильных ожогов в гаражах на Волхонском шоссе. Сам пострадавший из-за тяжелого состояния ничего объяснить не может.

Как стало известно «Фонтанке», в НИИ скорой помощи 30-летнего пострадавшего привезли 13 июля от шиномонтажа на Волхонском шоссе, 125. Врачи зафиксировали у пациента сильные ожоги головы, груди и спины.

По предварительной информации, днем в четверг пострадавший занимался сварочными работами на крыше своего гаража. В этот момент произошло возгорание пропана.

Мужчина находится в ожоговой реанимации.