Метро "Звенигородская" закрыто из-за падения женщины на рельсы

Из-за падения пассажирки на пути движение по Фрунзенско-Приморской линии метро Петербурга утром 14 июля затруднено.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, инцидент произошел около 9.20. Женщина упала на пути на станции «Звенигородская». Ее сейчас поднимают сотрудники метрополитена.

В пресс-службе подземки добавили, что движение по ветке осуществляется только от «Комендантского проспекта» до «Садовой» (движения нет от станции «Волковская» до «Чкаловской»). Причем поезда прибывают с большими временными интервалами.

Станция «Звенигородская» сейчас открыта только на выход.