Подробности ЧП в аэропорту Сан-Франциско: до столкновения лайнеров оставалось 11 секунд

Канадский совет по безопасности на транспорте обнародовал предварительные данные расследования инцидента с самолетом Airbus A320 рейса ACA759 из Торонто авиакомпании Air Canada, пилот которого в аэропорту Сан-Франциско по ошибке чуть не сел на рулежную дорожку.

Документ публикует издание The Mercury News 14 июля.

Согласно предварительным данным, 7 июля в 23:56 по времени западного побережья США в международном аэропорту Сан-Франциско пилот самолета Air Canada, на борту которого было 140 человек, ошибся и вместо посадки на взлетно-посадочную полосу (ВПП) 28R чуть не сел на рулежную дорожку, которая идет параллельно ВПП. В это время там стояли четыре пассажирских самолета, ожидавшие разрешения на взлет.

Ссылаясь на документ, журналисты пишут, что в контрольно-диспетчерском пункте находился один диспетчер, который «в этот момент координировал другой объект».

При этом пилот садящегося Airbus заметил огни на рулежной дорожке и переспросил диспетчера, действительно ли полоса свободна. Диспетчер ответил утвердительно.

Садящийся не на ВПП лайнер заметил пилот самолета, который стоял на рулежке. Он обратился к диспетчеру: «Куда летит этот парень?» Тогда командиру рейса ACA759 дали команду срочно прекратить посадку и уходить на второй круг.

В докладе сообщается, что самолет пролетел над первым стоящим на рулежке лайнером на высоте около 100 футов (30,4 метра).

Пилот гражданской авиации с 40-летним стажем Макс Трескотт рассчитал, что до столкновения оставалось 11 секунд.

Канадский представитель совета безопасности на транспорте подчеркнул, что данные доклада являются предварительными и могут измениться в процессе расследования. Сам доклад отправлен в Национальный совет транспортной безопасности, а также в Управление гражданской авиации США, которые занимаются расследованием инцидента.

Эксперты предположили, что если бы катастрофу в тот день не смогли предотвратить, то она могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации по количеству жертв. Сейчас такой считается катастрофа в аэропорту Тенерифе на Канарских островах. В марте 1977 года на ВПП там столкнулись два самолета Boeing-747 авиакомпаний KLM (Нидерланды) и Pan American (США). Погибло 583 человека.