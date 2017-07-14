Петербурженка лишилась двух миллионов, покупая квартиру из воздуха

Экономическая полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве при продаже квартиры. По версии следствия, они уговорили жительницу Петербурга отдать им сбережения за несуществующие квадратные метры.

Как стало известно «Фонтанке», задержанные, 55-летняя представительница одного из кочевых народов, и 33-летняя местная жительница, официально нигде не работают. Но обладают достаточными навыками, чтобы убедить человека купить несуществующую собственность. Пока в уголовном деле один эпизод обмана и злоупотребления доверием. Он относится к октябрю 2016 года, когда дамы уговорили случайную знакомую купить квартиру в Красногвардейском районе Петербурга за 2 миллиона рублей. Женщине даже показывали фото и возили к дому на проспекте Ударников. Однако после составления договора и передачи указанной суммы «риелторы» скрылись.

Следствием в рамках уголовного дела было принято решение младшую из подельниц отпустить на подписку о невыезде, а старшую через суд поместили в СИЗО.

Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности дуэта.