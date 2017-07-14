Семеро погибших при пожаре в ангаре в Колпино делали поребрики

Ангар, горевший в Колпинском районе Петербурга, был арендован под производство поребриков. Об этом стало известно 14 июля.

При разборе завалов после пожара в помещении нашли бытовку, в которой жили рабочие. На площади 10 квадратных метров стояли 8 кроватей. На семи из них и обнаружили погибших мужчин. Двое находились в Северной столице без регистрации.

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Напомним, что пожар, унесший жизни семи человек, произошел в четвертом часу ночи 13 июля. Ангар на Загородной улице горел на площади около 3 тысяч кв. метров. На тушение ушло несколько часов. Руководитель фирмы-арендатора, 31-летняя женщина, была задержана. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности.