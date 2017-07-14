Кадыров назвал странным приговор осужденным за убийство Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор осужденным за убийство политика Бориса Немцова. Об этом он заявил на совещании с руководством подразделений МВД. Прямая речь Кадырова по поводу приговора в сообщении на сайте чеченского правительства не приводится.

В сообщении говорится, что странным Кадырову показался приговор бывшему бойцу чеченского батальона внутренних войск «Север» Зауру Дадаеву, которого суд признал непосредственным исполнителем убийства. По мнению Кадырова, Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима «при сомнительных доказательствах вины».

Отмечается, что просьба стороны обвинения назначить Дадаеву пожизненный срок, вызвала у Кадырова «недоумение». Он подчеркнул, что ему не известны случаи, когда по подобным делам давали пожизненные сроки.

13 июля суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Немцова к срокам от 11 до 20 лет. Все подсудимые не признали свою вину. Следствие не смогло найти организатора преступления, которым, по версии СК, был Руслан Мухудинов, также служивший в правоохранительных структурах Чечни.