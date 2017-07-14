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14.07.2017 08:53

Франция больше не настаивает на уходе Асада

Представители президента Сирии Башара Асада должны принимать участие в дискуссиях о послевоенном устройстве Сирии, а его уход от власти не является для Франции предварительным условием для переговоров о политическом разрешении кризиса. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Париже с Дональдом Трампом.

«Мы действительно изменили французскую доктрину по отношению к Сирии, чтобы получить возможность добиться результатов и тесным образом сотрудничать с нашими партнерами, особенно с США. У нас есть одна главная задача — искоренение террористов, всех террористических группировок, какой бы ни была их направленность. Мы желаем выработать долгосрочное и инклюзивное политическое решение»,— цитирует слова чиновника 14 июля «Коммерсант».

По мнению президента Франции, в дальнейшем в Сирии должна быть выстроена долгосрочная политическая стабильность.

«Чтобы суметь выполнить этот план действий, нам, помимо проводимых нами военных операций, понадобится дипломатическая инициатива, и поэтому мы договорились инициировать контактную группу, которая бы включала постоянных членов Совбеза ООН, региональные державы и другие заинтересованные стороны. Очевидно, что там будут представители Башара Асада, вовлеченные в эти переговоры, которые позволят выработать повестку дня послевоенного периода, но там будут представлены и другие направления, включая представителей оппозиции»,— сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что вместе с президентом США считает «красной чертой» вопрос применения химоружия в Сирии.

«Любой случай использования химического оружия повлечет за собой незамедлительный ответный удар по местам его применения или хранения»,— сказал президент Франции.

Напомним, Эмманюэль Макрон сообщил об изменении доктрины Франции по отношению к Сирии 21 июня в интервью европейским СМИ.

«Я не заявлял, что уход Башара Асада является предварительным условием, потому что никто не представил мне его легитимного преемника»,— объяснил Макрон. При этом Эмманюэль Макрон отметил, что Башар Асад — враг не Франции, а сирийских граждан. Он также заявил, что Франция будет готова в одностороннем порядке применить силу в Сирии в случае использования Дамаском химического оружия.

Вчера Дональд Трамп прибыл в Париж с первым визитом, кульминацией которого станет его участие в торжествах по случаю Национального дня Франции — 14 июля. На фоне растущих проблем в Вашингтоне в связи с обвинениями по «российской теме» Дональд Трамп зарабатывает очки за рубежом.

 


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