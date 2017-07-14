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14.07.2017 08:45

Двое с аэрозолем оставили гендиректора петербургской фирмы без гаджетов и украшений

Планшеты, телефоны, банковскую карту, немного наличных и драгоценности забрала парочка разбойников из дома главы одной из петербургских торговых компаний. Из оружия у налётчиков оказался только аэрозольный баллончик.

Как стало известно «Фонтанке», в принадлежащий 52-летнему бизнесмену дом на Земледельческой улице в посёлке Александровское незваные гости пришли около пяти часов вечера 13 июля. Зашли без стука – через незапертую дверь чёрного хода. Хозяева отсутствовали, но за порядком следила 44-летняя домработница. Женщину преступники нейтрализовали из аэрозольного баллончика, распылив ей в лицо какую-то жидкость, а после отправились «инспектировать» комнаты.

Добычей дуэта стали три планшета, пара телефонов, банковская карта и две тысячи наличными. Не обнаружив сбережений в крупном размере, преступники прихватили также ювелирные изделия в пока не установленном количестве и сбежали. Предприниматель подсчитывает ущерб.

Полицейские разыскивают злоумышленников в рамках уголовного дела о разбое. По словам домработницы, парочка была не очень подготовлена: маской озаботился только один, второй ограничился капюшоном.

 

 


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