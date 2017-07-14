В Турции задержали семью из РФ, пытавшуюся нелегально пробраться в Сирию

Семья россиян из Саратовской области, члены которой пропали на территории Турции, пытались нелегально пробраться в Сирию.

Как сообщает 14 июля «Газета.ру», некоторое время назад посольство РФ в Анкаре обратилось к властям Турции за информацией о семье россиян, которые пропали на территории страны. В свою очередь, дипломатов найти четверых жителей Саратовской области попросили родственники. В списке пропавших числились Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и ее дочери.

Как выяснилось, россиян нашли в миграционной тюрьме в городе Антакья. Местные власти обвинили их в попытке попасть на территорию Сирии, чтобы присоединиться к боевикам.

В посольстве РФ намерены добиваться депортации сограждан на родину.