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14.07.2017 00:45

В Коневецком монастыре рядом с Путиным снова нашлась женщина

Выборгская епархия распространила фотографии визита президента России Владимира Путина в Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который состоялся 13 июля. В поездке на остров Коневец главу государства сопровождал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Но, помимо него, кадры визита заинтриговали неизвестной женщиной, которая стоит рядом с президентом.
В Коневецком монастыре рядом с Путиным снова нашлась женщина
пресс-служба Выборгской епархии

«Фонтанка» задала вопрос пресс-службе Выборгской епархии о том, кто именно запечатлен вместе с Путиным. Там поспешили развеять интригу и рассказали, что незнакомка – это архитектор Екатерина Грубина, руководящая проектом реставрационных работ монастыря, которые финансирует «Роснефть». Масштабная реконструкция на острове началась после того, как Путин впервые приехал на Коневец два года назад.

В Коневецком монастыре рядом с Путиным снова нашлась женщина

Напомним, накануне Путин уже успел побывать в монастыре на острове Валаам. Туда же приезжал и патриарх Кирилл. После этой поездки пользователи социальных сетей потерялись в догадках: на видео, снятом на острове, попал момент, когда глава государства выходит из-за руля автомобиля и открывает заднюю дверь – там виднеется указывающая вдаль рука и то ли красная юбка, то ли сумочка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уверял журналистов, что это был сотрудник службы безопасности.

 


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