В Коневецком монастыре рядом с Путиным снова нашлась женщина

Выборгская епархия распространила фотографии визита президента России Владимира Путина в Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который состоялся 13 июля. В поездке на остров Коневец главу государства сопровождал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Но, помимо него, кадры визита заинтриговали неизвестной женщиной, которая стоит рядом с президентом.

«Фонтанка» задала вопрос пресс-службе Выборгской епархии о том, кто именно запечатлен вместе с Путиным. Там поспешили развеять интригу и рассказали, что незнакомка – это архитектор Екатерина Грубина, руководящая проектом реставрационных работ монастыря, которые финансирует «Роснефть». Масштабная реконструкция на острове началась после того, как Путин впервые приехал на Коневец два года назад.

Напомним, накануне Путин уже успел побывать в монастыре на острове Валаам. Туда же приезжал и патриарх Кирилл. После этой поездки пользователи социальных сетей потерялись в догадках: на видео, снятом на острове, попал момент, когда глава государства выходит из-за руля автомобиля и открывает заднюю дверь – там виднеется указывающая вдаль рука и то ли красная юбка, то ли сумочка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уверял журналистов, что это был сотрудник службы безопасности.