Трамп: Никогда не думал о том, чтобы снять санкции против России

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он собирается отменить санкции, введенные против России за Крым и конфликт на востоке Украины, сообщает Bloomberg. Об этом он сказал 13 июля на борту президентского самолета во время перелета в Париж.

«У нас в настоящее время очень серьезные санкции в отношении России. Я никогда не думал о том, чтобы их снять», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, он не намерен отменять санкции, пока «не будет все решено так, чтобы устраивало США и всех на Украине».