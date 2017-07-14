Трамп: Никогда не думал о том, чтобы снять санкции против России

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он собирается отменить санкции, введенные против России за Крым и конфликт на востоке Украины, сообщает Bloomberg. Об этом он сказал 13 июля на борту президентского самолета во время перелета в Париж.
«У нас в настоящее время очень серьезные санкции в отношении России. Я никогда не думал о том, чтобы их снять», — отметил американский лидер.
По словам Трампа, он не намерен отменять санкции, пока «не будет все решено так, чтобы устраивало США и всех на Украине».
«Я видел и читал статью о том, что Трамп хочет снять санкции. Я заработал много денег. Я заключал отличные сделки. Вот что я делаю. Зачем мне снимать санкции без того, чтобы что-то получить взамен?» — цитирует президента США «Газета.ру».
Напомним, что члены Демократической партии США 13 июля внесли в Палату представителей Конгресса законопроект об ужесточении санкций в отношении Ирана и России.