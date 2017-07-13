Боец Расул Мирзаев попал в больницу после падения с велосипеда

Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев попал в больницу. Об этом 13 июля сообщают «Известия».

По информации источника, спортсмена во время велопрогулки «подрезал» автомобиль, в результате чего он упал и серьезно повредил плечо. 12 июля Мирзаеву была сделана операция.

«Операция прошла удачно, теперь нужно какое-то время на восстановление. Надеюсь, все пройдет довольно быстро», — рассказал боец.

В декабре 2016 года Мирзаев был избит на улице Восточная в Москве и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.