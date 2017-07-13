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13.07.2017 22:59
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Русский бомбардир
Сегодня стало известно, что Александр Кержаков стал координатором команд в Академии «Зенита». Сегодня стало известно, что больше в официальных матчах Александр Кержаков не сыграет. Признаться, взгрустнулось.

Было понятно, что развязка близка: в минувшем сезоне у Мирчи Луческу Кержаков выходил считанное количество раз. Но при этом пару забил. Поинтриговал недавно в Инстаграме, мол, ставьте лайки, посмотрим, закончу или нет. Пообещал выпустить мальков лосося в карельские озера. И вот сегодня объявили.

Кержаков – это история новейшего российского футбола. Сын нападающего дзержинского «Химика». Ученик Владимира Казаченка, светлая память. Воспитанник Юрия Андреевича Морозова, отца всех наших побед. Сегодня болельщики в Интернете выбирали любимые голы и не могли остановиться. Первый – «Спартаку». «Торпедо» в Кубке, со снегом, падающим с перекладины. Победный «Локомотиву» с передачи Аршавина с фланга – в 2004. «Торпедо» в падении головой, щучкой. «Русенборгу» пятой точкой. Если бы мне платили за знаки, я обогнал бы Игоря Рабинера в этом абзаце.

Кержаков тяжело уходил из «Зенита» в 2006-м, там были нарушены определенные устные договоренности, и в итоге Саша оказался в «Севилье». Так получилось, что мой брат был тем человеком, который помогал Кержакову в той поездке. У меня первым в Петербурге появилась севильская футболка Кержа. Я ей очень дорожу. Кержаков, как известно, выиграл Кубок УЕФА на год раньше «Зенита», получил похвалу от Рональдиньо после матча «Севилья» – «Барселона», осел в запасе и вернулся в Россию. В его новейшей истории было очень много поворотов, но главное одно: все эти годы Кержаков забивал голы и делал людей счастливыми.

Кержаков не догнал Олега Веретенникова – не хватило четырех мячей. Я с гигантским уважением отношусь к достижениям легенды «Ротора», но достижения Олега – они совсем из другой эпохи. Кержаков в нападении – это весь 21-ый век российского футбола, от бронзы «Зенита»-2001 и ЧМЯКа-2002 до золотого отрезка «Зенита» и регулярного попадания российских клубов в плэй-офф еврокубков. Российский футбол за последние три пятилетки прошел гигантский путь и Кержаков прошел этот путь вместе с ним.

Три пятилетки было понятно, чей 11-ый номер. Кержаков получил его с лопаток Александра Панова, уехавшего в «Сент-Этьен». Сегодня на гостевой книге болельщиков «Зенита» люди признавались, что купить первую футболку «Зенита» их сподвигла игра молодого Кержа. Тут на днях была презентация новой формы «Зенита». Себастьяну Дриусси, новому 11-му номеру, нужно очень постараться, чтоб вызвать желание купить футболку за 10 тысяч.

Понятно, что это брюзжание человека, который 16 лет смотрел за игрой Кержакова. У меня вообще знакомых, кого я знаю дольше Кержакова с экрана телевизора, – по пальцам двух рук пересчитать. И я точно знаю, что на прощальный матч «команда Кержакова» против «команды Аршавина» будет не достать билетов на новый стадион.

Саша, спасибо большое.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

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