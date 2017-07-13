Геннадий Орлов: Манчини убрал все булочки из меню игроков «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как изменилось меню для игроков петербургского футбольного клуба «Зенит» с приходом нового главного тренера Роберто Манчини. Информацией он поделился 13 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

«У меня есть инсайд по питанию «Зенита» от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше. При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар «Зенита», счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – заявил Орлов.

Напомним, 1 июня «Зенит» подписал соглашение с Роберто Манчини. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на три сезона. В качестве тренер Манчини трижды выигрывал чемпионат Италии с «Интером» (2005/06, 2006/07, 2007/08) и становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити» (2011/12).