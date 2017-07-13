Гендиректора «Силовых машин» отпустили под подписку о невыезде

Генеральному директору АО «Силовые машины» Роману Филиппову, который был задержан в Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в разглашении государственной тайны, 13 июля избрали меру пресечения.

Как стало известно «Фонтанке», после обыска в рабочем кабинете и по месту жительства Филиппов был допрошен в качестве подозреваемого. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, после чего отпустили домой.

Следствие полагает, что Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. Предстоит выяснить, были действия топ-менеджера умышленными или же разглашение секретов произошло по неосторожности. Уголовное дело возбудила следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, оперативное сопровождение, по данным «Фонтанки», осуществляют сотрудники службы контрразведывательного обеспечения объектов промышленности.

Заметим, что при любом исходе следствия Филиппов почти наверняка будет лишен допуска к работе с информацией, содержащей государственную тайну, а значит, автоматически лишится поста руководителя «Силовых машин», так как эта должность предполагает обязательное наличие такого допуска.

По данным информированного собеседника «Фонтанки», инцидент не связан с турбинами Siemens, поставленными в Крым в обход санкций ЕС.

Пресс-служба «Силовых машин» пока не ответила на запрос нашего издания.