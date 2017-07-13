Максим Левченко: В Ингерманландском дерби проигравших быть не может

Корюшка и лось, задачи на сезон и попадание на стадион «Петровский». Накануне старта чемпионата страны по футболу «Фонтанка» поговорила с Максимом Левченко, управляющим партнером «Fort Group», структуры, которой принадлежит ФК «Тосно».

- В мае шла речь о смене названия клуба, в медиа фигурировал топоним "Ингрия". Почему в итоге решили остаться с "Тосно"?

– Речь шла не о замене, а о вариантах нового названия. Большинство болельщиков проголосовало за сохранение старого. Глас народа – закон.

- Как команда в итоге оказалась на "Петровском"?

– РФПЛ не лицензировала стадион в Новгороде, команда обязана играть в регионе, который представляет. Иных пригодных полян, кроме "Петровского" и "Крестовского" в нашем славном крае нет.

- Как утверждают источники «Фонтанки» в «Зените», переезду на «Петровский» способствовали аж два губернатора.

– На "Петровском" мы оказались, в первую очередь, благодаря выходу "Тосно" в Премьер-лигу. Как я уже говорил, стадион в Новгороде не подошел по требованиям РФПЛ. Для игр в "вышке" нужно большее количество мест на трибунах, нужен аэропорт в городе, куда могли бы прилетать команды и болельщики из других городов. Да и по прописке "Тосно" обязан играть в Ленобласти. Поэтому РФС сказал нам: нет.

А дальше логика простая: в Ленобласти своей поляны нет, в Петербурге кроме "Петровского" вариантов также нет. Поэтому мы обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, который включился в решение вопроса. Руководство города и ФК "Зенит" пошли областным навстречу. С одной стороны, играть на "Петровском" для нас большая честь, с другой – дорогое удовольствие. Ведь матч в Новгороде обходился бы нам в десять раз дешевле. Как минимум. Но это тот случай, когда выбирать не приходится. Поэтому "Петровский".

- Испортились ли отношения с новгородскими товарищами?

– Новгородские товарищи все прекрасно понимают. Мы им очень благодарны за приют и гостеприимство. Ждем на "Петровском". "Тосно" и их команда.

- Задачи команды на дебютный сезон в премьер-Лиге?

– Как говорится, напьемся – разберемся. А если серьезно, хорошо бы удержаться в классе. Многое покажут первые туры.

- Вы искали партнёров для сезона в элите. Нашли?

– Расскажу быль как притчу, а вы сами выводы делайте. Звонит мне на днях девушка из уважаемого банка и сексуальных таким, грудным поставленным голосом шепчет в трубку: "Я из Управления по работе с проблемными активами. Вас они интересуют, Максим Борисович? У нас их много. Есть клиенты, которые сопротивляются, а есть которые на все готовы. Вас какие интересуют?". Ну, я и ответил: всех давайте. Вот так и с партнерами для "Тосно": всех давайте. Кризис на дворе. В полный рост!

Если серьёзно, мы помощь ждём, не буду отрицать. Есть те, кто готов реально помогать. Даже в кризис. Но есть и лишь обещающие помочь. В кризис, не в кризис – у них всегда находится удобная отговорка. А ложка-то дорога к обеду!".

- У «Зенита» на новой форме вышито "один город – одна команда". Как выстраиваются отношения между клубами?

– Мы областные, в город только наездами...

- Кто аудитория? Для кого «Тосно» будет играть на «Петровском»? Сколько будут стоить билеты и абонементы?

– Петербург, областные, новгородцы, весь северо-запад, включая Псков, Карелию. Мы – команда, представляющая целый регион. Постараемся завоевать симпатии игрой у всех, без оглядки на прописку.

Билеты и абонементы уже в продаже по доступной цене (можно купить online). Мы исходили из того, чтоб было не накладно пойти на стадион всей семьей. Например, билет на хороший сектор стоит порядка пятисот рублей. А фанаты смогут купить билет за 250 рублей. Для новгородцев, как и обещали, будет скидка 30 % на абонемент.

- В команду перешли Мелкадзе, Юрченко, Чернов из «Зенита». Ушли Милевский и Богаев. Ещё будут трансферы до конца трансферного окна?

– В межсезонье клуб покинули Нигматуллин, Богаев, Милевский, некоторые другие игроки, внесшие вклад по выходу в РФПЛ. На сегодня команду пополнили опытные и молодые футболисты – Юрченко, Мелкадзе, Чернов из «Зенита», а также Андерсон Карвальо и Нуну Роша, которым еще только предстоит познать все тонкости питерского климата и прелесть декабрьских футбольных полей. До конца трансферного окна будут точечные усиления в обороне. Главное, что костяк команды сохранился, а с приходом новых игроков он должен стать значительно сильнее.

- В Ленинградской области появились щиты с новыми символами команды: корюшкой и лосем. Это что значит?

– А вы не знаете, что на северо-западе России, в частности, в Ленобласти водятся лоси, а корюшка, которую так любят ловить в Неве, приходит в реку из Ладоги? Изучайте матчасть, географию с биологией!

А заодно включите воображение, представьте заголовки на "Фонтанке", когда после матча болельщики в экстазе скинут корюшку в Неву. Или: "Корюшка вышла из берегов! " Можно и такой вариант: "Областные лоси порвали "мясо" или затоптали "коней". Это же весело. Просто отвал башки. Футбольный праздник.

- 30 июня на Петровском «Зенит» впервые окажется в гостях. Чего ждать от первого в истории чемпионатов страны ингерманландского дерби?

– Ждать, конечно, победы. Ни Петербург, ни Ленинградская область, ни Великий Новгород со Псковом и Карелией точно в этот день не проиграют. Кто бы в итоге не победил 30 июля. В Ингерманландском дерби проигравших по определению быть НЕ может! Приходите на футбол. Все только начинается!

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"