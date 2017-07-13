На Украине похитили 100 млн гривен при строительстве стены на границе с Россией

Генеральная прокуратура Украины расследует факт присвоения бюджетных средств, выделенных на проект так называемой стены на границе с Россией. Об этом 13 июля сообщается на сайте ведомства.

«Так, в течение 2016–2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц налоговой службы Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ... осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств на сумму более 100 млн грн», — говорится в сообщении.

Хищение расследуют совместно со Службой безопасности страны.

Строительство стены между Луганской областью и Россией началось в мае 2016 года.