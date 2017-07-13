С портала государственных услуг удалили вирусный код

Министерство связи и массовых коммуникаций России 13 июля заявило, что потенциальная угроза, которую на сайте государственных услуг обнаружили специалисты компании «Доктор Веб», является незначительной.

«Потенциальная угроза внедренного программного кода незначительна. В настоящее время угроза ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта», — приводит сообщение министерства «Интерфакс».

В компании «Доктор Веб» нашему изданию подтвердили, что вирус уже удалили с сайта.

Вирусный код, внедренный портал gosuslugi.ru., аналитики «Доктора Веба» обнаружили несколько недель назад. Они обратились к администрации страницы, но реакции не дождались и 13 июля были вынуждены сделать публичное заявление.

«Компьютер после посещения сайта госуслуг может быть заражен или же есть риск кражи персональных данных. Заражение может начаться в любой момент», – заявили разработчики.

Портал предпочел не комментировать ситуацию.