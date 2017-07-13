Vertu прекращает производство смартфонов

Единственная производственная площадка, на которой делали телефоны Vertu, будет ликвидирована. Об этом 13 июля сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что закрытие предприятия, расположенного в Великобритании, повлечет за собой увольнение 200 сотрудников. Точная дата закрытия производства не называется.

Ранее о банкротстве компании сообщал телеканал BBC.

Турецкий предприниматель Мурат Хакан Узан, который приобрел Vertu весной 2017 года в надежде перезапустить производство, сохранит за собой права на технологические разработки компании, пишет FT